Şanlıurfa'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok

Şanlıurfa'da zehir tacirlerine geçit verilmedi. Operasyonda 25 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok
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Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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