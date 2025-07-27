Şanlıurfa'da Zehir Tacirlerine Geçit Yok
Şanlıurfa'da zehir tacirlerine geçit verilmedi. Operasyonda 25 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Şanlıurfa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 25 kilo 250 gram skunk maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA