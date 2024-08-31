Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şanlıurfa Valisi, operasyonda 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah yeni bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştiğini belirtti.

Ekiplerce bir araçta yapılan aramada 6 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Şıldak, 3 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA

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