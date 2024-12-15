Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! 17 Kilo Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltında

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu çerçevede Siverek’te gerçekleştirilen bir operasyonda 17 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA