Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! 17 Kilo Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltında

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu kapsamda 1 şüpheli gözaltına alınırken 17 kilogram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Operasyonu! 17 Kilo Ele Geçirildi, 1 Kişi Gözaltında

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu çerçevede Siverek’te gerçekleştirilen bir operasyonda 17 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

İstanbul'un Göbeğinde 500T Faciası! Kadını Ezdi, Kafası Paramparça Oldu Kadını Ezdi, Kafası Paramparça Oldu!
Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı
Mardin’de Kaza Geçiren Gençten 10 Gün Sonra Acı Haber Mardin’de Kaza Geçiren Gençten 10 Gün Sonra Acı Haber
Kış Aylarında Tüketilmeliymiş! 1 Tanesi Bile Korumaya Yetiyor Kış Aylarında Tüketilmeliymiş! 1 Tanesi Bile Korumaya Yetiyor