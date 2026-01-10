Şanlıurfa'da Tüp Faciası! 3 Ölü, 5 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın can aldı. Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak’ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı tek katlı evde, ısınma amaçlı kullanılan tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynep Şeyho ile Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 6 kişi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Elif Şeyho, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR!

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamanın ısınma amaçlı kullanılan tüpten kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "1966, 2021 ve 2025 doğumlu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. 1997 ve 2019 doğumlu 2 yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Kaynak: AA