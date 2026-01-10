Şanlıurfa'da Tüp Faciası! 3 Ölü, 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde tüp patlaması sonrası çıkan yangında biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Valilik, 2 yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü açıkladı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Tüp Faciası! 3 Ölü, 5 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangın can aldı. Yavuz Selim Mahallesi Şahin Sokak’ta Suriyeli bir ailenin yaşadığı tek katlı evde, ısınma amaçlı kullanılan tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zeynep Şeyho ile Arif Şeyho olay yerinde hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 6 kişi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Elif Şeyho, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da Tüp Faciası! 3 Ölü, 5 Yaralı - Resim : 1

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR!

Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamanın ısınma amaçlı kullanılan tüpten kaynaklandığı belirtildi. Açıklamada, "1966, 2021 ve 2025 doğumlu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştır. 1997 ve 2019 doğumlu 2 yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Kaynak: AA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye Tebrik
Tartıştığı Kişiyi Bacağından Vuran YRP İl Başkanı Tutuklandı Tartıştığı Kişiyi Bacağından Vuran YRP İl Başkanı Tutuklandı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak
Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!
İstanbul’da Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti Cami Avlusunda Silahlı Saldırı! Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti