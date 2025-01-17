Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyümeye başlayan yangın büyük panik oluşturdu.

Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeyi sürdürürken, olay yerine sağlık ekipleri de gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Kaynak: İHA