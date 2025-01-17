Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği

Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın yürekleri ağza getirdi. Yangının sebebi bilinmezken, itfaiye ekipleri çevreye sıçramaması için müdahalesini sürdürüyor.

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Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyümeye başlayan yangın büyük panik oluşturdu.

Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği - Resim : 1

Yangın sonrası olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeyi sürdürürken, olay yerine sağlık ekipleri de gönderildi. Yangına müdahale devam ediyor.

Şanlıurfa'da Tekstil Fabrikasında Yangın Paniği - Resim : 2

Kaynak: İHA

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