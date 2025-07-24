Şanlıurfa’da Tefecilik Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da Tefecilik Operasyonu: Bir Kişi Gözaltında
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bozova ilçesinde tefecilik operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda, 81 adet boş senet, 2 adet 57 bin TL ve 35 bin TL değerinde senet, 7 adet tapu senedi, 1 adet alacak verecek yazılı beyanname, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve 37 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 1 şahsı gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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