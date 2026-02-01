Şanlıurfa’da Taşlı Sopalı Arazi Kavgası Kamerada! 7 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün akşam saatlerinde Mil Dalca Mahallesi’nde yaşandı. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Taraflar birbirlerine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Çıkan arbedede 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

O ANLAR KAMERADA

Jandarma ekipleri ise cep telefonuyla kaydedilen görüntüler üzerinden kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

