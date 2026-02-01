Şanlıurfa’da Taşlı Sopalı Arazi Kavgası Kamerada! 7 Yaralı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, aynı mahallede ikamet eden iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, dün akşam saatlerinde Mil Dalca Mahallesi’nde yaşandı. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.

7 KİŞİ YARALANDI

Taraflar birbirlerine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Çıkan arbedede 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şanlıurfa’da Taşlı Sopalı Arazi Kavgası Kamerada! 7 Yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Şanlıurfa’da Taşlı Sopalı Arazi Kavgası Kamerada! 7 Yaralı - Resim : 2

O ANLAR KAMERADA

Jandarma ekipleri ise cep telefonuyla kaydedilen görüntüler üzerinden kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
İzmir’de Sokak Ortasında Dehşet! Yol Verme Tartışmasına Aileler Karıştı, 7 Yaralı İzmir’de Sokak Ortasında Dehşet! Yol Verme Tartışmasına Aileler Karıştı, 7 Yaralı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı
ÇOK OKUNANLAR
Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 9 Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var Yolcu Otobüsü Faciasında Can Kaybı Yükseldi
Gökyüzünde Alarm! İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi İstanbul Çıkışlı AJet Uçağı Acil Kodla Ankara’ya İndi
Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı Kayseri’de Dehşete Düşüren Olay! 17 Yaşındaki Çocuk Kanlar İçerisinde Bir Binaya Sığındı
BDDK Düğmeye Bastı: Kredi Kartı ve Kredilerde Kritik Düzenleme BDDK Düğmeye Bastı: Kredi Kartı ve Kredilerde Kritik Düzenleme
Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar… Yaşlılık Sigortası Geliyor: Devlet Destekli Yeni Model Yolda! İşte Detaylar…