Şanlıurfa’da Taşlı Sopalı Arazi Kavgası Kamerada! 7 Yaralı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, aynı mahallede ikamet eden iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Taş, sopa ve küreklerin kullanıldığı olayda 7 kişi yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mil Dalca Mahallesi’nde yaşandı. Yolda karşılaşan iki grup arasında arazi meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, tarafların yakınlarının da olaya dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü.
7 KİŞİ YARALANDI
Taraflar birbirlerine taş, sopa ve küreklerle saldırdı. Çıkan arbedede 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.
O ANLAR KAMERADA
Jandarma ekipleri ise cep telefonuyla kaydedilen görüntüler üzerinden kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
