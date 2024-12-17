Şanlıurfa'da Tarlasına Giden Çiftçiye Büyük Şok! Gözlerine İnanamadı, Sadece Onun Tarlasında Görüldü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kış ayazı çiftçileri zor durumda bıraktı. Elizara Mahallesi'nde tarlasını sulamak için motopomp kullanan çiftçi Cuma Durgun, sabah tarlasına gittiğinde beklenmedik bir manzarayla karşılaştı. Sulama için açılan suyun donarak buz tuttuğunu gören Durgun, ekinlerinin ciddi zarar gördüğünü belirtti.
Çiftçi Cuma Durgun, olay anını şu sözlerle anlattı:
“Akşam tarlamı sulamak için motopompumu çalıştırdım ve evime döndüm. Sabah tarlamı kontrol etmeye geldiğimde uzaktan tarlamın üzeri beyaz bir örtüyle kaplanmış gibiydi. Önce kar yağdığını düşündüm ancak yaklaştığımda suyun tamamen donduğunu fark ettim. Sulama sistemim çalışmayı durdurmuş, motopomp durmuş ve su buz kristallerine dönüşmüştü. Bu durum, ekinlerime ciddi zarar verdi.”