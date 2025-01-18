Şanlıurfa'da SKANDAL! 5 Yaşındaki Çocuğu İstismar Edip Boğarak Öldürmüşler

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuk cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürüldü. Çocuğa ait epikriz raporunu paylaşan İYİ Partili Çömez bakanlıklara ve valiliği acil çağrı yaptı.

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Şanlıurfa'da SKANDAL! 5 Yaşındaki Çocuğu İstismar Edip Boğarak Öldürmüşler

Türkiye Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran ve Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümünü konuşurken Şanlıurfa Harran Devlet Hastanesi'nde tüyler ürperten bir skandal meydana geldi. 5 yaşındaki bir kız çocuğu, ailesi tarafından ölü olarak hastaneye getirildi. Çocuğun ilk muayenesinde ağzında ve burnunda sıvı; boynunda ve çenesinde diş izine benzer bir iz; vajinal ve makat muayenesinde ise yırtık tespit edildi.

İSTİSMARDAN SONRA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cinsel istismara maruz bırakıldıktan sonra boğularak öldürülen 5 yaşındaki çocuğa ait epikriz raporunu paylaşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Acil serviste gerekli tüm müdahaleler yapılıyor ancak kalbini çalıştırmak mümkün olmuyor. Detaylı bir raporla her şey kayıt altına alınıyor. Adli Tıp aşamasında hata yapılmazsa halen tüm kanıtlara en doğru şekilde ulaşmak ve canileri tespit etmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Çömez, "Çok acil ilginizi bekliyorum" diyerek İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Şanlıurfa Valiliği'ne çağrı yaptı.

Şanlıurfa'da SKANDAL! 5 Yaşındaki Çocuğu İstismar Edip Boğarak Öldürmüşler - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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