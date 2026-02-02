Şanlıurfa'da Silahlı Kuyumcu Soygunu! 1 Polis Yaralandı

Şanlıurfa'da kar maskeli ve silahlı 3 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında, kendilerine müdahale eden polis memuru Serkan İ.’yi ayağından vurup, altın ve paraları alarak kaçtı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, Narlıkuyu Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı’ndaki Şakir Çınar’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana kar maskeleriyle giren 3 şüpheli, iş yerinde bulunanları silahla tehdit edip, tezgahtaki altın ve paraları aldı.

Şanlıurfa'da Silahlı Kuyumcu Soygunu! 1 Polis Yaralandı - Resim : 1

MÜDAHALE EDEN POLİSİ VURDULAR

İzinli olan ve altın alışverişi yapmak için dükkanda bulunan polis memuru Serkan İ.(33) , olaya müdahale edince saldırganlar tarafından ayağından vuruldu. Şüpheliler, aldıkları altın ve paralarla kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Polis, şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Şanlıurfa Soygun
Son Güncelleme:
EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı EKPSS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Muğla’da Kadın Cinayeti! Fatma, İşe Giderken Katledildi Muğla’da Kadın Cinayeti! Fatma, İşe Giderken Katledildi
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen Bilim Dünyası Bu Keşfi Konuşuyor: Dünya’ya Benzeyen Gezegen
Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı Altında Sert Düşüş! Fiyatlar Haftaya Kayıpla Başladı
Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket! Belediye Başkanı Ölümden Döndü Zeybekten Saniyeler Sonra Felaket!
Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor Sessiz İlerliyor, Kalp ve Böbreği Çökertiyor: Çok Hızlı Yayılıp Anında Öldürüyor
Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek