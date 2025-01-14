Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı, Çok Sayıda Yaralı Var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı, Çok Sayıda Yaralı Var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Ramazan Çınar yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle önünde seyreden Musa Akın'ın kullandığı otomobile çarptı.

Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

Kazada, sürücüler ile birlikte otomobillerdeki 12 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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