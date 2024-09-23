Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 E 5354 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan Fatma Tektaş ile İbrahim, Halil ve Ali Sütlü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor Akın Akın Göç Alıyor! Yüzde 10 Vergi Avantajını Duyan Türkiye'den Oraya Gidiyor
2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu! 2025 Yılında Para ve Aşkta Kazanacak Burçlar Belli Oldu!
Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza Yağdı Antalya'da Ehliyetsiz Sürücüye Ceza Yağdı
Yeni Pandemi İddiaları Pandelde Masaya Yatırıldı Yeni Pandemi İddiaları Pandelde Masaya Yatırıldı