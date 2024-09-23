Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil şarampole devrildi. Kaza sonucu otomobildeki 4 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 E 5354 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 15'inci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan Fatma Tektaş ile İbrahim, Halil ve Ali Sütlü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA