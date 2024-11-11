Şanlıurfa’da Ormana Giriş Yasağı Kaldırıldı

Şanlıurfa Valiliği, 24 Haziran’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladığını açıklamıştı. Valilik 5 ay sonra yeni kararı duyurdu.

VALİLİK YASAĞI KALDIRDI

Valiliğin açıklamasında, yeni karar şu ifadelerle duyuruldu: 24.06.2024 tarihli ve 137744 sayılı 'Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Valilik Kararı' konulu yasaklama kararımızın 1. maddesinde yer alan "Şanlıurfa ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" hükmü 08.11.2024 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Kaynak: İHA