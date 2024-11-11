Şanlıurfa’da Ormana Giriş Yasağı Kaldırıldı

Şanlıurfa Valiliği, 24 Haziran’da konulan ormanlık alanlara girişi yasağının kaldırıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında karar “Hüküm 08.11.2024 tarihi itibariyle sona ermiştir” denildi.

Şanlıurfa’da Ormana Giriş Yasağı Kaldırıldı

Şanlıurfa Valiliği, 24 Haziran’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladığını açıklamıştı. Valilik 5 ay sonra yeni kararı duyurdu.

Şanlıurfa’da Ormana Giriş Yasağı Kaldırıldı - Resim : 1

VALİLİK YASAĞI KALDIRDI

Valiliğin açıklamasında, yeni karar şu ifadelerle duyuruldu: 24.06.2024 tarihli ve 137744 sayılı 'Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkında Valilik Kararı' konulu yasaklama kararımızın 1. maddesinde yer alan "Şanlıurfa ili sınırları içinde bulunan bütün ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar 24 Haziran 2024 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır" hükmü 08.11.2024 tarihi itibariyle sona ermiştir.

Kaynak: İHA

Sararmış Dişleri Anında Ay Gibi Parlatıyor: Meğer 1 Yaprağı Yetiyormuş! Sararmış Dişleri Anında Ay Gibi Parlatıyor: Meğer 1 Yaprağı Yetiyormuş!
Sabıkalı Alt Geçitteki Katliam Gibi Kazada Karar Sabıkalı Alt Geçitteki Katliam Gibi Kazada O Şoföre 'İndirim'
Balık Tezgahlarında Palamut Tahtını Bu İki Balığa Bıraktı Balık Tezgahlarında Palamut Tahtını Bu İki Balığa Bıraktı
Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız Sigara İçeni de Dumanına Maruz Kalanı da Yıkacak Haber: Yıllarca Bunu Yaşayacaksınız