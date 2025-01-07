Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Beton Mikseriyle Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'da beton mikseriyle otomobil birbirine girdi. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Beton Mikseriyle Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'da Mehmet M. yönetimindeki 63 AHU 135 plakalı beton mikseri, Ceylanpınar-Akçakale kara yolunda Şehmus Kalkan (52) kontrolündeki 63 PY 998 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce, hayatını kaybettiği belirlenen Kalkan'ın cesedi morga kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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