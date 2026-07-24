Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kaza, gece geç saatlerde Siverek–Diyarbakır kara yolunun 26’ıncı kilometresinde meydana geldi.

OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye görevlileri tarafından çıkarılarak, sağlık personeline teslim edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Hamza Kesik (40), Safiye Kesik (55) ve Mizgin Kesik’in (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İhsan Kesik (31) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa Trafik kazası
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