Şanlıurfa'da Köpeğe Eziyet! O Anlar Kamerada

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinden köpeğe eziyet videosu tepkileri topladı. Boynuna ip bağlanarak yerde sürüklenen köpeğin görüntüleri yürek burktu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yaşandı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, köpeğin boynuna ip bağlayarak yerde sürükledi. Sürüklenen köpeğin yürek burkan görüntüsü cep telefonu kamerasına yansıdı. Tepkilere neden olay sonrası şüphelinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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