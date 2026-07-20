Şanlıurfa'da Kahreden Olay: Tatile Gelen 2 Kız Kardeş Gölette Boğuldu

İstanbul'dan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki akrabalarının yanına tatile gelen 15 yaşındaki Mervenur ile 12 yaşındaki Edanur Çakırtaş, serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Göleti'nde boğuldu.

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Olay akşam saatlerinde Atatürk Baraj Göleti'nde meydana geldi. İstanbul'dan Siverek ilçesine bağlı kırsal Börüncek Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına tatile gelen Mervenur Çakırtaş (15) ile Edanur Çakırtaş (12), serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra iki kardeş suda gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Ekiplerin ve çevredeki vatandaşların çalışmaları sonucu sudan 2 kardeşin cansız bedeni çıkarıldı. Kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA

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