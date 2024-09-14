Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Uzun Namlulu Silahlar Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uzun namlulu silahlar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu çerçevede silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. 5 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA