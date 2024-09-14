Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Uzun Namlulu Silahlar Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda uzun namlulu silahlar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: Uzun Namlulu Silahlar Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu çerçevede silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. 5 şüpheli operasyonda gözaltına alındı.

İkametlerde yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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