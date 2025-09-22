Şanlıurfa’da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Akıllı Telefon Ele Geçirildi

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı akıllı telefonlar ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda 12 adet akıllı telefon bulundu. Telefonlarla birlikte 12 şarj adaptörü ve şarj kablosuna da el konuldu.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

