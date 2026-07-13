Şanlıurfa'da İsviçreli Turist Karavanda Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki karavanda bir kişi ölü bulundu. Hayatını kaybeden kişinin İsviçre vatandaşı Alexander Johannes Moor olduğu belirlendi.

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Şanlıurfa'da İsviçreli Turist Karavanda Ölü Bulundu
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Olay, akşam saatlerinde bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Ailesiyle İsviçre’den Şanlıurfa’ya gezmeye gelen 47 yaşındaki Alexander Johannes Moor, karavanlarını alışveriş merkezinin otoparkına park etti. Yakınları kente gezmeye giden Moor, karavanda kaldı.

Şanlıurfa'da İsviçreli Turist Karavanda Ölü Bulundu - Resim : 1

AİLESİ HAREKETSİZ BULDU

Akşam karavana dönen İsviçreli aile, Moor'u içeride hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Moor'un öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Moor'un cansız bedeni, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Moor'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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