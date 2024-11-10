Şanlıurfa'da 'İnsanlık Ölmüş' Dedirten Anlar! 8 Yaşındaki Çocuk Can Çekişirken Film Gibi İzlediler

Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi’nde Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında öğleden sonra 'insanlık ölmüş' dedirten bir olay yaşandı. Evlerinin yakınındaki kanal çevresinde arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Hummeydi, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sürüklenen çocuk, gözden kayboldu.

FİLM GİBİ İZLEYİP KAYDA ALDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla su altı dalgıç polisleri Muhammed Hummeydi’nin cansız bedenine ulaştı ve sudan çıkardı. Bu sırada çevrede toplanan çok sayıda kişi ekiplerin çalışması ve çocuğun cenazesinin sudan çıkarılışını cep telefonuyla kayda aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA