Şanlıurfa'da 'İnsanlık Ölmüş' Dedirten Anlar! 8 Yaşındaki Çocuk Can Çekişirken Film Gibi İzlediler
Şanlıurfa'da oyun oynarken sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Çevrede toplanan vatandaşlar ekiplerin çalışmasını ve çocuğun cansız bedeninin sudan çıkarılışını film gibi izleyip, kayıt altına aldı.
Şanlıurfa'da Karşıyaka Mahallesi’nde Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalında öğleden sonra 'insanlık ölmüş' dedirten bir olay yaşandı. Evlerinin yakınındaki kanal çevresinde arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Hummeydi, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sürüklenen çocuk, gözden kayboldu.
FİLM GİBİ İZLEYİP KAYDA ALDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla su altı dalgıç polisleri Muhammed Hummeydi’nin cansız bedenine ulaştı ve sudan çıkardı. Bu sırada çevrede toplanan çok sayıda kişi ekiplerin çalışması ve çocuğun cenazesinin sudan çıkarılışını cep telefonuyla kayda aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA