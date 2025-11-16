Şanlıurfa'da İnşaatta Göçük! 5 İşçi Altında Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iki katlı bir yapının beton dökümü sırasında aniden çökme oldu. Çökme anında inşaatta bulunan 5 işçi göçük altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda işçiler enkaz altından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA