Şanlıurfa'da İnşaatta Göçük! 5 İşçi Altında Kaldı

Şanlıurfa’da bir inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada çökme meydana geldi. Yaşanan olayda 5 işçi enkaz altında kaldı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da İnşaatta Göçük! 5 İşçi Altında Kaldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısa kırsal Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iki katlı bir yapının beton dökümü sırasında aniden çökme oldu. Çökme anında inşaatta bulunan 5 işçi göçük altında kalarak yaralandı.

Şanlıurfa'da İnşaatta Göçük! 5 İşçi Altında Kaldı - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların ve ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda işçiler enkaz altından kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Kırşehir'de Dehşet! Yem Makinesine Düşen İşçi ÖldüKırşehir'de Dehşet! Yem Makinesine Düşen İşçi ÖldüGüncel
Metro İnşaatında İskele Çöktü! Yaralı İşçilerden Biri Hayatını KaybettiMetro İnşaatında İskele Çöktü! Yaralı İşçilerden Biri Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı İfşa Etti! 2 Çocuk Ürünü Piyasadan Toplatılıyor Ticaret Bakanlığı İfşa Etti! 2 Çocuk Ürünü Piyasadan Toplatılıyor
Bakan Yerlikaya Duyurdu: 7'si Kırmızı Bültenle Aranan 10 Şüpheli Yakalandı 7'si Kırmızı Bültenle Aranan 10 Şüpheli Yakalandı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma Mobil Bankacılıkta Biyometrik Devrim Başlıyor! 65 Yaş Üstüne Özel Koruma
İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu İstanbul'da Çamurlu Su Alarmı! Nedeni Belli Oldu
Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence Marangoz Atölyesinde Dehşet! 15 Yaşındaki Çocuğa Kan Donduran İşkence
Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor Birçok İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Sağanak Yağış Geliyor
ABD'de Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var ABD'de Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Ölü Var