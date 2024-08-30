Şanlıurfa'da İki Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobil birbirine girdi. Feci kazada bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'da İki Araç Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Faik G. idaresindeki 27 AJU 675 plakalı otomobil ile Ali Polat yönetimindeki 02 BJ 102 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Sürücü Ali Polat, olay yerinde hayatını kaybederken, Şahin A., Mehmet Faik G., Şilan G., Fidan C., Evin C. ile Müslüm C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybeden Polat'ın cesedi ise olay yerindeki işlemlerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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