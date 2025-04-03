Şanlıurfa'da Göçük! Toprak Altında Kalan 3 İşçi Kurtarıldı, 1'i Aranıyor

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında 4 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan 3 işçi kurtarıldı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kanalizasyon çalışması yapan 4 işçi, kepçe ile yapılan kazı sonrası yaşanan göçük altında kaldı.

Şanlıurfa'da Göçük! Toprak Altında Kalan 3 İşçi Kurtarıldı, 1'i Aranıyor - Resim : 1

3 İŞÇİ KURTARILDI

Henüz ismi öğrenilemeyen bir işçi, göçüğün yaşandığı ilk dakikalarda vatandaşların yardımı ile çıkarılırken, 3 işçi için bölgeye giden itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.

İş makineleri yardımıyla devam eden kurtarma çalışmaları çerçevesinde işçilerden Engin Ç. ile Kadir A. baygın halde çıkarıldı. İşçiler, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşçilerden Halil K.'yı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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