Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücülerden Biri Öldü, Diğeri Gözaltında

Kahramanmaraş'ta kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

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Şanlıurfa'da Feci Kaza: Sürücülerden Biri Öldü, Diğeri Gözaltında

Kahramanmaraş'ta Önsen Kavşağı'nda öğle saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Odun ambarı istikametine giden M.K. yönetimindeki 52 ACM 573 plakalı kamyon ile Ercan Toprak'ın kullandığı 46 AIB 123 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücü Ercan Toprak araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Toprak'ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon şoförü M.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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