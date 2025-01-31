Şanlıurfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazası sonucu 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Şanlıurfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

Alınan bilgiye göre kaza, Suruç - Birecik karayolu Arat Dağı mevkide yaşandı.

İddiaya göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 16 ATE 664 plakalı ve 54 AB 763 plakalı otomobil kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

İhbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa’da Feci Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2Meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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