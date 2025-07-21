Şanlıurfa'da Evde Korkunç Kaza! 15 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Kardeşini Vurdu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde pompalı tüfekle oynayan 15 yaşındaki bir çocuğun, yanlışlıkla 13 yaşındaki kardeşini vurduğu öğrenildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Şanlıurfa'da Evde Korkunç Kaza! 15 Yaşındaki Çocuk Yanlışlıkla Kardeşini Vurdu
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, 15 yaşındaki bir çocuk evde bulduğu pompalı tüfekle oynarken, yanlışlıkla 13 yaşındaki kardeşini vurdu. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Haydarahmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde yalnız kalan kardeşlerden büyük olan M.P., pompalı tüfeği incelemeye başladı.

KARDEŞİN DURUMU AĞIR

Tüfeğin bir anda ateş alması sonucu çıkan saçmalar, küçük kardeşin karnına isabet etti. Ağır yaralanan M.P., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneden alınan bilgilere göre çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Şanlıurfa
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