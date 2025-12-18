Şanlıurfa'da Esrarengiz Olay: Hayatları Kabusa Döndü, Gittikleri Her Yer Yanıyor!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Duyanları hayrete düşüren olayın adresi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi... Akdilek Mahallesi'ndeki bir evde iddiaya göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor.

Son bir ayda defalarca evindeki eşyaları tutuşan 14 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı. Yaşanan son yangın olayında 2 aylık bebekleri yanarak yaralandı. Bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor.

GİTTİKLERİ KOMŞUNUN EVİ DE YANDI

Kaya ailesi, yaşanan yangınlar sonrası çareyi komşularına sığınmakta buldu. Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

15 yıldır kaldıkları evde daha önce böyle bir olayın yaşanmadığını, son bir aydır evlerinde yangın çıktığını belirten İsmail Kaya, "Son bir aydır evimiz yanıyor. Bütün eşyalarımız yanıyor. En son çıkan yangında 2 aylık çocuğumuz yandı. Yüzü yandı, şu an yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor" diyerek şunları kaydetti:

"Evimiz kullanılamaz hale geldi. Bütün eşyalarımız yandı. Çıkan yangınların sebebini bizde bilmiyoruz. Evimiz kendiliğinden yanıyor. Dışarı çıkıyoruz, ardımıza bakıyoruz alev var. Artık canımızdan korkmaya başladık. Çözüm için bazı yerlere başvurduk fakat bir neticeye varamadık. Başka bir yere taşındık orada da yangın çıktı. Şuan bir odamız var, 14 kişi o odada kalıyoruz. Başka yere gidemiyoruz. Komşumuza gittik, orada da yangın çıktı. Beklentimiz buranın yıkılıp, yerine geçinebileceğimiz bir yer yapılmasıdır."

