Şanlıurfa’da CHP İl Başkanlığı'nın bulunduğu bina çöktü

Şanlıurfa’da, 6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören 6 katlı bir bina çöktü. CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın da bulunduğu binanın çökmesi ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans kurtarma ekibi sevk edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şanlıurfa’da Atatürk Bulvarı'nda bulunan Nova iş merkezinin karşısındaki binanın çökmesi nedeniyle enkaz altında kimsenin kalıp kalmadığı henüz belirlenemedi.

Anadolu Ajansı, binanın enkazından bazı kişilerin yaralı çıkarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

CHP YÖNETİCİSİ PAYDAŞ: TÜM BİNA İLK GÜNDEN BOŞALTILDI

CHP Şanlıurfa İl Sekreteri Avukat Ronayi Paydaş, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada binanın çöktüğünü doğrularken partisinin binayı daha önce boşaltmış olduğunu bildirdi.

Paydaş, yaptığı açıklamada, “CHP Şanlıurfa Başkanlığımızın bulunduğu bina Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gördüğünden dolayı tüm bina ilk günden boşaltıldı. Az önce aldığımız habere göre bina çökmüş durumda. Binada CHP İl Örgütünden kimse yoktu. Temennimiz Başka kimselerin de olmaması” dedi.