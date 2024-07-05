Şanlıurfa'da Bir Kadın, Kıyafeti Nedeniyle Sözlü Tacize Uğradı: 'Bu Cesaret Nereden Geliyor?'

Şanlıurfa'da Emine Gizem Çetiner isimli bir kadın, kıyafeti nedeniyle sözlü tacize uğradı. Çetiner "Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin" diyen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını iddia etti. Çetiner, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

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Şanlıurfa'da Bir Kadın, Kıyafeti Nedeniyle Sözlü Tacize Uğradı: 'Bu Cesaret Nereden Geliyor?'

Şanlıurfa'da bir kadın, giyimi nedeniyle sözlü tacize uğradığını iddia etti.

Emine Gizem Çetiner isimli bir kadın, Şanlıurfa'da kıyafeti nedeniyle sözlü tacize uğradığını iddia etti. "Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin" diyen bir kişi tarafından kendisine küfür edildiğini iddia eden Çetiner, sosyal medya hesabından tartışma anına ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde bir erkeğin, Çetiner'in üzerine parmak sallayarak yürüdüğü ve tehditler savurduğu görüldü.

'BU CESARET NEREDEN GELİYOR?'

Çetiner görüntüleri, şu sözlerle yayınladı:

"Burası Şanlıurfa bir kaç saat önce 'Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin' diyen, küfreden bir saldırganın sözlü şiddetine maruz kaldım. Susmadım ve peşinden giderek haddini bildirdim. ama bu cesareti nerden alıyor onu da sorguluyorum!"

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