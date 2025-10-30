Şanlıurfa’da Bir Hafta İçinde İkinci Korkunç Olay! Bir Bebeğin Daha Cansız Bedeni Bulundu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Geçen hafta ise aynı ilçedeki bir cami bahçesinde gömülü bir erkek bebeğin cesedine rastlanmıştı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta, yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Ayvanat Mahallesi’ndeki Asri Mezarlık’ta, aile kabristanını ziyarete gelen bir kadın, eşinin mezarı yakınında gömülmemiş bir bebek cesedi fark etti.
Kadın, hayvanların zarar vermemesi için bebeği geçici olarak toprağa gömdü ve durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebek cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, bebeği mezarlığa bırakan kişi veya kişileri belirlemek için soruşturma başlattı.
BENZER BİR OLAY DAHA YAŞANMIŞTI
Şanlıurfa Siverek’te geçen hafta da bir cami bahçesinde gömülü yeni doğmuş erkek bebeğin cansız bedeni bulunmuştu.
