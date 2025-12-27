Şanlıurfa'da Bir Erkek Eşi ile Çocuğunu Öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, evli olduğu kadın ile çocuğunu öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Bir Erkek Eşi ile Çocuğunu Öldürdü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın kırsal Sislice Mahallesi'nde yaşayan R.S. (65), eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S.'ye (29) tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Evine Kadar Takip Edip Defalarca Bıçakladı'Boşanma Aşaması'nda Yine Kadına Şiddet! Evine Kadar Takip Edip Defalarca BıçakladıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Şanlıurfa Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Yılbaşı Sofraları İçin Hayati Uyarı: Merdiven Altı Üretim Arttı, Bu Ürünlerde Ciddi Risk Var Merdiven Altı Üretim Arttı, Bu Ürünlerde Ciddi Risk Var
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Tahliye Edilmişti... Eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Yeniden Gözaltına Alındı Eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu Yeniden Gözaltında
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü Bir Ailenin Acı Sonu! Genç Çift ve 3 Aylık Bebekleri Öldü
EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor EFT, Havale, FAST... Para Transferi İşlemlerinde Her Şey Değişiyor! 5 Gün Sonra Bitiyor
İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler İzlanda Soğukları İstanbul'u Vuracak! İşte Kar Yağışının Etkili Olacağı İlçeler
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! Çok Sayıda Fenomen ve İş İnsanı Tutuklandı Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Sıcak Gelişme! Çok Sayıda Fenomen ve İş İnsanı Tutuklandı
Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar Memur ve Emeklinin Yeni Zam Tablosu Sızdı: Kulisler Hareketlendi! İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar