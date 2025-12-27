Şanlıurfa'da Bir Erkek Eşi ile Çocuğunu Öldürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın kırsal Sislice Mahallesi'nde yaşayan R.S. (65), eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S.'ye (29) tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: AA