Şanlıurfa'da Bir Erkek Eşi ile Çocuğunu Öldürdü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişi, evli olduğu kadın ile çocuğunu öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın kırsal Sislice Mahallesi'nde yaşayan R.S. (65), eşi İ.S. (65) ve oğlu R.S.'ye (29) tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen anne ve oğlu yolda hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan R.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: AA
