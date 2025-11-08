Şanlıurfa'da Biçerdöverin Boşalttığı Kilolarca Pamuğun Altında Kalan 19 Yaşındaki Genç Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahreden olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Nurullah Bertan (19), pamuk yüklü römorkta uyudu.

Bu sırada biçerdöver sürücüsü C.O. (38), tarladan topladığı pamuğu römorka boşalttı. Bertan'ın pamuğun altında kaldığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bertan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA-DHA