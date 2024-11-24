Şanlıurfa'da Bakan Kacır'ın Konvoyunda Kaza: Ölü ve Yaralılar Var
Şanlıurfa'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın konvoyunda trafik kazası meydana geldi. Havaalanı yolunda Kabahaydar Kavşağında meydana gelen kazada, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hayatını kaybetti, biri ağır 6 kişi de yaralandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ'ı havalanına uğurlamak için yola çıkan AK Parti konvoyunda kaza meydana geldi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Kazada yaralanan, Milli Yol Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet Kolkara hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada biri ağır altı kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: ANKA