Şanlıurfa’da araç sulama kanalına devrildi: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 4 çocuk boğularak hayatını kaybetti, anne ile bir çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

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Şanlıurfa’da araç sulama kanalına devrildi: 4 ölü, 2 kayıp, 1 yaralı

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Ç. idaresindeki 31 B 7008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Sürücüsünün devrilmeden önce araçtan atlayarak kurtulduğu olayda, bölgeye sevk edilen jandarma, dalgıç polis ve itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından otomobili vinç yardımı ile sulama kanalından çıkardı.

Çalışma sonucu su dışına çıkarılan araç içerisinde, 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Anne Özlem Çetin (31) ile bir çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Acı olayda araçtan atlayarak kurtulan babanın, kırık ayağıyla sürüklenerek yardım için yola çıktığı ve kimsenin yardım etmediği öğrenilirken, annenin ise henüz aracın içi su dolmadan 112 Acil Servisi arayarak yardım istediği ortaya çıktı.

Sulama kanalı içerisinde anne ve bir çocuğunu arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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