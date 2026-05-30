Şanlıurfa'da Akılalmaz Olay: Yılanı Vurmak İsterken Evdeki 5 Kişiyi Yaraladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde, duyanları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. 56 yaşındaki H.Ö., evinin içinde aniden bir yılanla karşılaştı. Panikleyen ev sahibi, yılanı etkisiz hale getirmek için içeriden ruhsatlı av tüfeğini aldı.

SAÇMALAR VE TAŞ PARÇALARI EVE DAĞILDI

Yılanı hedef alarak ev içinde ateş açan H.Ö.'nün yarattığı tehlike saniyeler içinde büyüdü. Namludan çıkan av tüfeği saçmaları ve sert zemine çarparak etrafa fırlayan taş parçaları, o sırada odada bulunan aile yakınlarına isabet etti.

YARALILARIN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları nedeniyle olay yerinde bulunan R.Ö. (59), Y.B. (4), E.Y. (31), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, ev içinde tüfekle ateş açarak büyük tehlike yaratan H.Ö. hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA