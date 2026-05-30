Şanlıurfa'da Akılalmaz Olay: Yılanı Vurmak İsterken Evdeki 5 Kişiyi Yaraladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde evine giren yılanı av tüfeğiyle vurmaya çalışan bir kişi, az kalsın bir faciaya yol açıyordu. Tüfekten çıkan saçmaların ve yerden seken taş parçalarının isabet ettiği, aralarında 4 yaşında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Şanlıurfa'da Akılalmaz Olay: Yılanı Vurmak İsterken Evdeki 5 Kişiyi Yaraladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı kırsal Üstüntaş Mahallesi'nde, duyanları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi. 56 yaşındaki H.Ö., evinin içinde aniden bir yılanla karşılaştı. Panikleyen ev sahibi, yılanı etkisiz hale getirmek için içeriden ruhsatlı av tüfeğini aldı.

SAÇMALAR VE TAŞ PARÇALARI EVE DAĞILDI

Yılanı hedef alarak ev içinde ateş açan H.Ö.'nün yarattığı tehlike saniyeler içinde büyüdü. Namludan çıkan av tüfeği saçmaları ve sert zemine çarparak etrafa fırlayan taş parçaları, o sırada odada bulunan aile yakınlarına isabet etti.

YARALILARIN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Tüfekten çıkan saçmalar ve yerden seken taş parçaları nedeniyle olay yerinde bulunan R.Ö. (59), Y.B. (4), E.Y. (31), M.S.Y. (4) ve F.E. (6) hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, ev içinde tüfekle ateş açarak büyük tehlike yaratan H.Ö. hakkında yasal işlem başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler
Şanlıurfa
Son Güncelleme:
42 İli Birbirine Bağlayacak Dev Proje: Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nda Yarıya Gelindi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Özgür Özel'den 2 Milyon Üyeli Ön Seçim Resti: 'Yüzde 85 Alamazsam Çekileceğim!' Özgür Özel'den 2 Milyon Üyeli Ön Seçim Resti
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı: O Koltuğa Kimseyi Oturtmadı, İsimler Belli Oldu Kemal Kılıçdaroğlu’nun 7 kişilik Yeni A Takımı
Kılıçdaroğlu: Hesap Soracağım, Tertemiz Bir Kurultay Yapacağız Kılıçdaroğlu: Hesap Soracağım, Tertemiz Bir Kurultay Yapacağız
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na '12 İmza' Resti
EYT'lilere Kötü Haber: SGK Harekete Geçti, Maaşınız Kesilebilir! Paralar Geri İstenecek EYT'lilere Kötü Haber: SGK Harekete Geçti, Maaşınız Kesilebilir! Paralar Geri İstenecek
Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı Vizede Küresel Karaborsa Skandalı: Dev Şirket Botlarla Randevuları Bloke Edip Sattı