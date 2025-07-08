Şanlıurfa'da 4 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi: 1 Kişi Yakalandı

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Şanlıurfa'da Harran İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, son olarak halk sağlığını tehdit eden ve devletin vergi kaybına neden olan sigara kaçakçılığına karşı belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, 4 bin 134 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İHA