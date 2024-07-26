Şanlıurfa Yanıyor! Termometreler 44 Dereceyi Gördü

Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı Şanlıurfa'da termometreler bugün 44 dereceyi gösterdi. Uzmanlardan vatandaşlara kritik uyarılar geldi.

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Şanlıurfa Yanıyor! Termometreler 44 Dereceyi Gördü

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da termometreler 44 dereceyi gösterdi.

Kentte bazı vatandaşların parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştığı görüldü.

UZMAN İSİMDEN HAYATİ UYARI

Harran Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Halil Fedai, sıcak havalarla ilgili vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kavurucu havalarda özellikle kalp rahatsızlığı bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Fedai, vatandaşların 10.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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