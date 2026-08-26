Şanlıurfa Adeta Kavruluyor! Termometreler 46 Dereceyi Gösterdi, Hayat Durma Noktasına Geldi

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaz mevsiminin en zorlu günleri yaşanıyor. Türkiye'nin en sıcak kentleri arasında yer alan kentte, vatandaşlar parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda vakit geçirdi.

46 DERECE GÖRÜLDÜ

Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kentte, bazı vatandaşların güneşten korunmak amacıyla şemsiye ve şapka kullandığı görüldü.

TARİHİ ÇARŞILARDA VANTİLATÖRLÜ ÖNLEM



Tarihi çarşılar bölgesinde ise misafirlerin sıcak havadan daha az etkilenmesi için vantilatör sistemi çalıştırıldı. Yüksek sıcaklık nedeniyle şehrin bazı noktalarında araç ve yaya yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

Kaynak: AA