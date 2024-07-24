Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı

Açılan davalar, 2021 ve 2022 yıllarında sona ererken, en son mirasçılık davası da hissedarlardan Fatma Tevhide Meral Üstün, Ayşe Zeyda Üstün, Sevil Tansal ve Emine Banu Göker adına Isparta 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 4 Şubat 2022'de karara bağlandı.



7.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ TAPULAR TESCİL EDİLDİ



Bu kararların ardından tüm mirasçılar adına yapılan başvuru üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü'nce nüfus kayıt güncellemeleri ve ilgili diğer tüm işlemler tamamlanıp, 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2 alanla ilgili tapular tescil ve teslim edildi.



Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçısı adına 1960 yılında sandıkta tesadüf eseri bulunan Osmanlıca tapu belgelerinin üzerine başlatılan ve uzun yıllar sonuç alınamayan miras davasında, Isparta Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtıkları davaları kazandıklarını söyledi.

En son geçen yıl şubat ayında sonuçlanan davanın ardından 16 hissedar adına Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını belirten Dokuzoğlu Can, isim düzenlemeleri ve güncellemeler gibi işlemlerin tamamlanarak, hissedarlar adına tapularının tescil edildiğini kaydetti.