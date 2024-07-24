Sandıkta Tesadüfen Bulduğu Belgeyle 250 Milyon Lira Kazandı
64 yıl önce bir sandık içerisinde bulunan ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen tapuların gizemi çözüldü. Tarihi Çardaklı Hamamı ve çevresinde bulunan konak arazisini kapsayan tapuların yıllar süren soybağı incelemeleri sonucunda, Osmanlı döneminde yaşayan harem ağası Hüseyin Ağa'ya ait olduğu belirlendi. Aile tarafından açılan davada mahkeme, tapuların tescil edilmesine karar verdi.
Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze gelen yapıların sahiplikleri zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte bu mülklerin sahiplik bağı değişirken, bazı yapıların ise kime ait olduğu tespit edilemediğinden yıllarca süren bir belirsizlik süreci yaşandı.
TESADÜFEN BULUNAN TAPU SAKLI KALAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
64 yıl önce bir mirasçının annesinin vefatı sonrasında eski evraklara bakması, bunları incelemesi sırasında bir sandık içinden Osmanlı dönemine ait evraklar, belgeler çıktı. Osmanlı arşiv araştırma ekibi tarafından incelenen ilgili evrakların Çardaklı Hamamı’nın tapusu olduğunu tespit edildi. Ancak tapu Osmanlı dönemine ait olduğundan, üzerinde herhangi bir kimlik numarası ya da soyad yer almadı. Bu nedenle yıllarca süren mahkeme sürecinde tapu sahibi Hüseyin Ağa'nın soy ağacı aşama aşama incelenerek ortaya çıkarıldı.
Çardaklı Hamamı ve eski konak arazisi için 1960 yılında açılan veraset davası geçtiğimiz aylarda karara bağlandı. Mahkeme, tapuların Hüseyin Ağa'nın torunlarından Fatma Güzin'e (Ataman) ait olduğunu tespit etti.
DAVAYA 12 MİRASÇI DAHİL OLDU
Osmanlı dönemine ait tapuların mirasçılarıyla ilgili birçok davaya danışmanlık yapan avukat Gülen Dokuzoğlu Can tarafından, Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçı adına, 2019 ve 2020 yıllarında Isparta Sulh Hukuk mahkemelerine toplam 12 mirasçılık tespit davası açıldı.
Davaya konu taşınmaz 1503 yılında inşa ettirilen, Küçük Ayasofya Camii haziresindeki Çardaklı Hamamı ve küçük bahçesiyle, Hüseyin Ağa'nın yaklaşık 80 yıl önce yıkıldığı tahmin edilen konağının bulunduğu 323 metrekarelik alanları içeriyordu.
Açılan davalar, 2021 ve 2022 yıllarında sona ererken, en son mirasçılık davası da hissedarlardan Fatma Tevhide Meral Üstün, Ayşe Zeyda Üstün, Sevil Tansal ve Emine Banu Göker adına Isparta 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 4 Şubat 2022'de karara bağlandı.
7.5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ TAPULAR TESCİL EDİLDİ
Bu kararların ardından tüm mirasçılar adına yapılan başvuru üzerine Fatih Tapu Müdürlüğü'nce nüfus kayıt güncellemeleri ve ilgili diğer tüm işlemler tamamlanıp, 24 Mart 2023 tarihi itibarıyla 2 alanla ilgili tapular tescil ve teslim edildi.
Avukat Gülen Dokuzoğlu Can, Hüseyin Ağa'nın soyundan gelen 16 mirasçısı adına 1960 yılında sandıkta tesadüf eseri bulunan Osmanlıca tapu belgelerinin üzerine başlatılan ve uzun yıllar sonuç alınamayan miras davasında, Isparta Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtıkları davaları kazandıklarını söyledi.
En son geçen yıl şubat ayında sonuçlanan davanın ardından 16 hissedar adına Fatih Tapu Müdürlüğü'ne başvuru yapıldığını belirten Dokuzoğlu Can, isim düzenlemeleri ve güncellemeler gibi işlemlerin tamamlanarak, hissedarlar adına tapularının tescil edildiğini kaydetti.