Sancaktepe’de Silahlı Çatışma Dehşeti! 5 Kişi Yaralandı

Sancaktepe’de akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Sancaktepe’de Silahlı Çatışma Dehşeti! 5 Kişi Yaralandı
İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde akşam saatlerinde silahlı çatışma yaşandı. Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi’nde saat 18.50 sıralarında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan çatışmada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çatışmaya karışan kişilerin kimlikleri ve olayın çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

