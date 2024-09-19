Sanayi Yüzü Görmeyen Otomobiller Belli Oldu: Aynı Marka Listede İlk 2 Sırayı Kaptı!
Otomobil almayı düşünenler için beklenen liste ortaya çıktı. Sürücüsünü yolda bırakmayan modellerde o marka listenin ilk 2 sırasına yerleşti.
Kaynak: Gazete Duvar
Ekonomik koşulların giderek zorlaştığı bu dönemde, araba bakım masrafları da kullanıcılar için önemli bir yük haline geliyor. Özellikle düzenli bakım gerektiren dizel araçların maliyeti, benzinli araçlara göre daha yüksek olabiliyor. Arıza ve bakım masraflarını en aza indirmek isteyen kullanıcılar ise, daha az sorun çıkaran ve yolda bırakmayan araçları tercih ediyor.
Bankrate tarafından yapılan 2024 araştırması, sürücülerin güvenle tercih edebileceği ve minimum arıza çıkartan otomobilleri ortaya koydu. Bu liste, hem dayanıklılığı hem de düşük bakım maliyetleriyle öne çıkan araçları içeriyor. Kullanıcılar, uzun vadede hem performans hem de bütçe açısından avantaj sağlayan bu araçları araştırarak daha bilinçli bir tercih yapabiliyor.
İşte 2024'te yolda bırakmayan, güvenilirliği ve sağlamlığıyla öne çıkan otomobillerin listesi:
10 - Honda Civic
9 - GMC Sierra
8 - Toyota Tacoma
7 - Toyota Sienna
6 - Chevrolet Tahoe
5 - Chevrolet Blazer
4 - Kia Sportage
3 - Toyota C-HR
2 - Kia K5
1 - Kia Forte