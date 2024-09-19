Sanayi Yüzü Görmeyen Otomobiller Belli Oldu: Aynı Marka Listede İlk 2 Sırayı Kaptı!

Bankrate tarafından yapılan 2024 araştırması, sürücülerin güvenle tercih edebileceği ve minimum arıza çıkartan otomobilleri ortaya koydu. Bu liste, hem dayanıklılığı hem de düşük bakım maliyetleriyle öne çıkan araçları içeriyor. Kullanıcılar, uzun vadede hem performans hem de bütçe açısından avantaj sağlayan bu araçları araştırarak daha bilinçli bir tercih yapabiliyor.