Sanayi Sitesinde Yangın Paniği! Öğrenci Servisi Alevlere Teslim Oldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan sanayi sitesinde yangın meydana geldi. Oto bakım atölyesinde okul servisinin tamiri yapıldığı sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Ürgüp Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangının çıktığı iş yerinde maddi hasar oluşurken öğrenci servisi kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA