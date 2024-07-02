Sanayi sitesinde korkutan yangın

Beylikdüzü’nde sanayi sitesinde yangın çıktı. Tadilat sırasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Son Güncelleme:
Sanayi sitesinde korkutan yangın

Boya fabrikasındaki tadilat yangına neden oldu. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, boya fabrikasındaki tadilat sırasında kaynak makinesi kullanıldı. Makineden çıkan kıvılcımlar otlara ve atık malzemelere sıçrayıp yangına sebep oldu.

Yangın fabrikanın bir kısmına da sirayet etti. Olay yerine çalışanların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Korkuya neden olay alevler, itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır Böreğin çıtır çıtır olmasını sağlayan sos. Birçok aşçının uyguladığı sır
İYİ Parti'den sığınmacılara ilişkin yeni kanun teklifi: TBMM karar vermeli İYİ Parti'den sığınmacılara ilişkin yeni kanun teklifi
Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler Haziran ayında dikildiğinde daha hızlı büyüyen bitkiler. İşte en güzel çiçekler
Bolu'da zincirleme kaza... Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı Bolu'da zincirleme kaza... Otomobil ikiye bölündü: 2 ölü, 3 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Kabinede önemli değişiklik: Yeni Sağlık Bakanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı belli oldu Kabinede önemli değişiklik: Yeni bakanlar belli oldu
İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim İnci Taneleri dizisinin yerine Kanal D'den yeni dizi... Başrole flaş isim
A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu A Spor'dan ayrılan Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
Kabinedeki değişikliğin perde arkası: "İstifa" saati dikkat çekti Kabinedeki değişikliğin perde arkası
LPG'ye büyük zam geldi! Yeni artışlar yolda... LPG'ye büyük zam geldi!