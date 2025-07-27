Samsun'un Renkli Festivali Sona Erdi

Samsun'un Bafra ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali (Kapıkayafest) sona erdi.

Samsun'un Renkli Festivali Sona Erdi
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Bafra Belediyesince gerçekleştirilen festival, Asar ve Kapıkaya mahalleleri arasındaki doğa ve tarihi alanlarda doğa ve spor tutkunlarını ağırladı.

Festivalde yamaç paraşütü, trekking, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, jet ski, tekne gezileri, ATV safari, fotoğrafçılar maratonu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti ve bölge gezileri, bisiklet yarışları, workshop çalışmaları gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Festival kapsamında geleneksel el sanatları sergileri, yazar ve şairlerle imza günü gibi etkinlikler de yapıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AA muhabirine, Karadeniz'in en büyük festivallerinden birini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Festivalde sportif aktivitelere oldukça fazla yer verdiklerini anlatan Kılıç, "Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılar geldi. Yelken kanatçılar, yamaç paraşütçüleri ve çadır kuran misafirlerimiz olarak bir hayli katılım vardı." dedi.

Yamaç Paraşütü Kapıkayafest Tepe Koordinatörü Reşat Korkmaz ise festivalin ana teması olan yamaç paraşütü bölümünde görev aldığını dile getirerek, "Türkiye genelinden çok büyük katılım oldu. Hatay'dan, İzmir'den, Tekirdağ'dan, Edirne'den, Denizli'den, yani her yerden gelenler oldu. Sadece yamaç paraşütü değil, diğer sporlar da iyiydi." dedi.

Kaynak: AA

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