Samsung'tan Flaş Karar: Sevilen Uygulama Artık Telefonlarda Çalışmayacak
Samsung'tan flaş karar! Popüler sürümleri bazı eski telefon modellerinde desteklenmeyeceğini açıkladı. 23 Aralık 2024 tarihinden itibaren sevilen uygulama artık Android 11 ve daha eski sürümlerde çalışmayacak
Kaynak: Haber Merkezi
Samsung, popüler sürümleri bazı eski telefon modellerinde desteklenmeyeceğini duyurdu. Güney Kore merkezli teknoloji firması, 23 Aralık 2024 tarihinde Health Monitor'ün artık Android 11 ve daha eski sürümlerde çalışmayacağını açıkladı.
Shiftdelete'in haberine göre, bu değişiklikle Galaxy Watch, kan basıncı ve EKG ölçümlerini daha eski model telefonlarda gerçekleştiremeyecek. Samsung, kullanıcıların uygulamadan tam verim alabilmesi adına Android 12 ve daha yeni sürümlere geçmelerini öneriyor.
Yeni güncellemeyle birlikte, Health Monitor 1.4.1 sürümü Android 11 ve önceki parçalar artık kullanılamayacak. Mevcut sürüm eski modellerde çalışmaya devam edecek olsa da yeni özellikler bu cihazlara eklenmeyecek. Samsung, Android 12 ve üstü sürümlerin kullanımını artırdığını ifade ediyor.
Bu kararın, özellikle eski telefon modellerini kullanan Samsung müşterileri arasında bazı tepkilere yol açabileceği düşünülüyor.
HEALTH MONİTOR UYGULAMASI NEDİR?
Health Monitor, kullanıcıların sağlık bakımlarını izlemelerine olanak sağlayan bir uygulamadır. Mobil cihazlar veya akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojilerle entegre olan bu yazılım, kullanıcıların günlük işlemleri, uyku düzeni, kalp atış hızı, adım sayısı ve stres seviyesi gibi verileri takip etmelerini sağlar.