Samsung'tan Flaş Karar: Sevilen Uygulama Artık Telefonlarda Çalışmayacak

Yeni güncellemeyle birlikte, Health Monitor 1.4.1 sürümü Android 11 ve önceki parçalar artık kullanılamayacak. Mevcut sürüm eski modellerde çalışmaya devam edecek olsa da yeni özellikler bu cihazlara eklenmeyecek. Samsung, Android 12 ve üstü sürümlerin kullanımını artırdığını ifade ediyor.

Bu kararın, özellikle eski telefon modellerini kullanan Samsung müşterileri arasında bazı tepkilere yol açabileceği düşünülüyor.