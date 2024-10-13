Samsung Kullanıcılarına Kötü Haber: Bu Modeller Artık Güncelleme Almayacak
Samsung, yazılım güncelleme programında yaptığı son düzenlemeyle dört Galaxy modelini destek listesinden çıkardığını duyurdu. Artık güncelleme almayacak bu cihazlar arasında popüler modeller de bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bazı akıllı telefon ve tablet modellerine artık yazılım ve güvenlik güncellemesi sunmayacağını açıkladı. Bu karar, söz konusu cihazların güvenlik risklerine karşı savunmasız kalabileceği ve yeni yazılım özelliklerinden yararlanamayacağı anlamına geliyor.
HANGİ SAMSUNG MODELLERİ GÜNCELLEME DESTEĞİ ALMAYACAK?
İşte ayrıntılar...
Samsung’un güncelleme desteğini sonlandırdığı cihazlar arasında Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy M31s gibi modeller bulunuyor. Bu cihazlar, 2020 yılında piyasaya sürülmüş olup, artık Samsung’un yazılım ve güvenlik güncellemelerinden faydalanamayacak.
Samsung, bu kararın genellikle cihazların donanımının yeni yazılımları desteklememesi, üretim sürecinin sona ermesi veya yeni teknolojilere geçiş yapılması gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Şirket, ayrıca bu yılın başında 2024 ve sonrasında piyasaya sürülecek Galaxy modellerine yedi yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri sunacağını açıklamıştı.