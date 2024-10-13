Samsung Kullanıcılarına Kötü Haber: Bu Modeller Artık Güncelleme Almayacak

Samsung’un güncelleme desteğini sonlandırdığı cihazlar arasında Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ ve Galaxy M31s gibi modeller bulunuyor. Bu cihazlar, 2020 yılında piyasaya sürülmüş olup, artık Samsung’un yazılım ve güvenlik güncellemelerinden faydalanamayacak.

Samsung, bu kararın genellikle cihazların donanımının yeni yazılımları desteklememesi, üretim sürecinin sona ermesi veya yeni teknolojilere geçiş yapılması gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtiyor. Şirket, ayrıca bu yılın başında 2024 ve sonrasında piyasaya sürülecek Galaxy modellerine yedi yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri sunacağını açıklamıştı.