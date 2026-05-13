Samsun'daki Felaketin Boyutu Gün Işığıyla Ortaya Çıktı: Her Şey 10 Dakika İçinde Oldu

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati riskleri bulunmadığı bildirilen 12 kişiden bazıları kendi imkanlarıyla Havza Devlet Hastanesine gelirken bazıları ise sağlık çalışanlarınca getirildi.

12 KİŞİ YARALANDI

Yaralılardan 11'inin ayakta tedavisi sürerken taşan dere nedeniyle sulardan korunmak için bina kenarındaki profillere tutunarak bir müddet su içerisinde bekleyen 83 yaşındaki Ali Ö'nün, yaşı gereği müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları su basmış, çok sayıda araç da sürüklenmişti.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Samsun Valisi Orhan Tavlı, sel felaketi sonrası Havza ilçesinde incelemelerde bulundu.

Tavlı, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Havza ilçesindeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sağanağın saat 18.00 gibi başladığını aktaran Vali Tavlı, "Havza ilçesinden geçen derelerde taşkın meydana geldi. 10 dakika içerisinde bu hızlı yağış ilçe merkezindeki 4 mahallemizi etkiledi. Havza Kaymakamlığımız, Havza Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Karayolları ekipleri ile AFAD ekipleri hızlı bir müdahale yaptı. Şu an yağış çekilmiş durumda, hava durumunu yakından takip ediyoruz." dedi.

Tavlı, can kaybı yaşanmadığını da belirtti.

HAVZA'DA 3 OKULDA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve selden etkilenen 3 okulda eğitime bir gün ara verildi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkın ve sel oluştu.

Selden etkilenen, hasar alan ve temizlik çalışması yapılması gereken 25 Mayıs İlkokulu, Çayırözü İlkokulu ve Merkez İlkokulunda eğitime 13 Mayıs Çarşamba günü bir gün ara verileceği bildirildi.

YAŞAMA BÖYLE TUTUNDU

Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

FELAKETİN BİLANÇOSU SABAH ORTAYA ÇIKTI

Havza'da kuvvetli yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçe merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Cumhuriyet Meydanı çevresi başta olmak üzere Çay ve Bahçelievler mahallelerinde selin izleri sabah saatlerinde net şekilde görüldü. Dron görüntülerinde sel sularının sürüklediği araçların çamura gömüldüğü, bazı otomobillerin ise devrilerek hurdaya döndüğü dikkat çekti.

Sel nedeniyle çok sayıda iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çamur ve balçıkla kaplanan dükkanlarda esnaf sabahın erken saatlerinden itibaren temizlik çalışmalarına başladı. Kullanılamaz hale gelen iş yerlerinde zarar tespit çalışmaları sürerken, vatandaşlar yaşanan felaketin şokunu yaşamaya devam ediyor.

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve ilçe belediyesi ekipleri tarafından su tahliye ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Yetkililer, selin etkili olduğu alanlarda hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA-DHA-İHA