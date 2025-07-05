Samsun'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şahıs gözaltına alındı.

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Samsun'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 5 Gözaltı
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, bin 260 adet sentetik ecza, 13,44 gram metamfetamin, 15 gram sentetik kannabinoid, 30 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 385 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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