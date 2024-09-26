Samsun'da Yapılan Operasyon'da Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun’da polis tarafından silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da Yapılan Operasyon'da Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun’da polis tarafından silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet parçalı halde ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet tabanca namlusu, 170 adet sentetik ecza, tek paket halinde 5 gram metamfetamin ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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