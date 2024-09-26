Samsun'da Yapılan Operasyon'da Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Samsun’da polis tarafından silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet parçalı halde ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 1 adet tabanca namlusu, 170 adet sentetik ecza, tek paket halinde 5 gram metamfetamin ve 1 adet muşta ele geçirildi. Olayla ilgili A.G. gözaltına alındı.

Kaynak: İHA